Глава Пентагона оправдал увольнение капитана авианосца Theodore Roosevelt

https://static.news.ru/photo/eded60e4-77d0-11ea-9f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew White/Planetpix/Global Look Press

Министр обороны США Марк Эспер встал на защиту решения руководства американских Военно-морских сил, освободившего Бретта Крозье от должности капитана авианосца Theodore Roosevelt без проведения расследования. Случившееся глава Пентагона назвал примером того, как лидеры привлекаются к ответственности.

Эспер подчеркнул, что принятое исполняющим обязанности министра ВМС Соединённых Штатов Томасом Модли решение является «очень сложным» и он его поддерживает.

Оно основывалось на его взгляде, что он потерял веру и уверенность в капитане из-за его действий, — заявил Эспер в программе State of the Union на телеканале CNN.

CNNâs @JakeTapper presses Defense Sec. Esper on why Capt. Brett Crozier of the USS Theodore Roosevelt was removed from his position before a completed investigation. Crozier was fired after writing a memo saying that crew needed help after the coronavirus hit his ship. #CNNSOTU pic.twitter.com/Oo1vdKdVYI — State of the Union (@CNNSotu) April 5, 2020

24 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у трёх членов команды авианосца Theodore Roosevelt, спустя несколько дней число заражённых моряков значительно возросло. Министр обороны США Марк Эспер рассказал, что не видит смысла в эвакуации экипажа. Он подчеркнул, что Пентагон организовал «доставку большого числа необходимых запасов и медикаментов» на борт.

При этом капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи, потребовав создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Вскоре Крозье был освобождён от занимаемой должности из-за «недальновидности». По данным источников газеты The New York Times, у него обнаружили коронавирус. Разместить здоровых моряков на своей территории согласились власти острова Гуам, писал NEWS.ru.