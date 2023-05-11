ФБР отказалось выдать «секреты» Байдена CNN: ФБР отказалось предоставить республиканцам документы, обличающие Байдена

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ФБР отказалось предоставить главе комитета по надзору палаты представителей Джеймсу Комеру внутренние документы бюро, которые, по мнению республиканцев, показывают вовлеченность президента США Джо Байдена в незаконные схемы с иностранцами, сообщает телеканал CNN. По словам представителей бюро, раскрытие подобной информации может нанести ущерб расследованию.

Крайне важно для обеспечения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших правоохранительных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную информацию, которая может нанести ущерб расследованию, — сказано в письме ФБР.

Комер отметил, что отказ свидетельствует о том, что у ведомства есть документы, которые могут доказать виновность Байдена и его семьи.

Ранее член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что члены семьи Байдена организовали предприятие, которое направлено на получение прямой финансовой выгоды от его пребывания на посту президента. Она также обвинила семью хозяина Белого дома в получении денег из иностранных государств. Конгрессвумен подчеркнула, что они с коллегами намерены расследовать «развивающуюся сеть коррупции и фейковых компаний», которые переводили денежные средства на личные счета семьи Байдена.