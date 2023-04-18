Семью Байдена обвинили в «монетизации власти» Конгрессвумен Грин: семья Байдена извлекает денежную выгоду от его нахождения у власти

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Джо Байден

Члены семьи действующего президента США Джо Байдена организовали предприятие, в центре которого находится сам американский лидер и которое направлено на получение прямой финансовой выгоды от его пребывания на высшей ступени власти. Такое заявление сделала на своей странице в Twitter член палаты представителей конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В числе прочего она обвинила семью президента в получении денег из иностранных государств.

Попросту говоря, существует предприятие, обернутое вокруг Джо Байдена, которое включает не только множество членов семьи — больше, чем мы думали, — но и других людей, — говорится в сообщении.

По словам Грин, представители американского конгресса исследовали более двух тысяч страниц различных финансовых записей, в результате чего были обнаружены свидетельства «конгломерата подставных компаний, через которые проходили деньги из иностранных государств». В числе таких государств значатся, в частности, Китай и Украина.

Также Грин заявила, что она видела «свидетельства торговли людьми», включая проституцию, «не только из США, но и <...> России и Китая». Конгрессвумен подчеркнула, что они с коллегами намерены расследовать «развивающуюся сеть коррупции и фейковых компаний», которые переводили денежные средства на личные счета семьи Байдена, члены которой «получали финансовую выгоду напрямую от нахождения Джо Байдена у власти».

Ранее Грин сообщила, что президенту США Джо Байдену приходится закупать снаряды в Южной Корее, так как поставка вооружения на Украину истощила американские арсеналы. По ее словам, речь идет о 500 тысячах артиллерийских снарядов.

Также она заявила, что Байден отправляет американских солдат в зону боевых действий на Украине с целью эскалации конфликта с Россией. По словам парламентария, она узнала о присутствии военных США на Украине после утечки секретных документов Минобороны. Грин подчеркнула, что коллеги Байдена не одобряют отправку американских солдат в зону конфликта.