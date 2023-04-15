«На грани ядерного холокоста»: конгрессвумен о планах Байдена по Украине Конгрессвумен Грин: Байден собирается расширить конфликт на Украине с помощью американских военных

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправляет американских солдат в зону боевых действий на Украине с целью эскалации конфликта с Россией, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в письме главе Пентагона Ллойду Остину. По ее словам, информацию о присутствии ВС США на Украине она узнала после утечки секретных документов Минобороны. Политик подчеркнула, что коллеги Байдена не одобряют отправку американских солдат на Украину, копия письма доступна на ее странице в Twitter.

Согласно просочившимся секретным документам, почти 100 спецподразделений из западных стран, включая более десятка американцев, действовали на территории Украины. <...> Его решение направить Украине оружие и помощь на миллиарды долларов вовлекло Соединенные Штаты в опосредованную войну, которую они не могут себе позволить, поставило под угрозу мирные усилия и подтолкнуло Соединенные Штаты на грани ядерного холокоста, — написала Грин.

Конгрессвумен призвала Пентагон уточнить, зачем американские военные специального назначения и советники отправились в зону боевых действий, и какие у них там обязанности.

Как заявил ранее военный эксперт Юрий Кнутов, Вооруженные силы США не могут противостоять более сильному противнику, поэтому все конфликты, в которых они участвовали в последнее время, были локальными. Он отметил, что одним из преимуществ ВС РФ является превосходство по силе, так как у России есть большой мобилизационный ресурс, многие мужчины служили в армии и проходили военную службу.