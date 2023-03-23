Военный эксперт перечислил преимущества ВС РФ перед армией США Военный эксперт Кнутов: армия США не сможет противостоять сильному противнику

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Вооруженные силы США не могут противостоять более сильному противнику, поэтому все конфликты, в которых они участвовали в последнее время, были локальными, считает военный эксперт Юрий Кнутов. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что одним из преимуществ ВС РФ является превосходство по силе, так как у России есть большой мобилизационный ресурс, многие мужчины служили в армии и проходили военную службу.

Армия США малочисленная и дорогостоящая. Естественно, если вести речь о каких-то локальных конфликтах, этих сил Соединенных Штатов достаточно. Если говорить о глобальной войне, то, конечно, американская армия не в состоянии справиться с ведением войны сразу на двух театрах военных действий, например, против России и против Китая, — пояснил Кнутов.

По словам эксперта, значительным преимуществом России перед США является оборонно-промышленный комплекс, способный обеспечить армию техникой и вооружением. Кнутов утончил, что ОПК РФ может поставить оружие благодаря его простоте в производстве на конвейер. США не могут производить вооружение в таких масштабах из-за его дороговизны и сложности для серийного производства.

При этом у России есть такие типы оружия, которых нет на Западе. В качестве примера эксперт привел лазерный комплекс «Пересвет» и комплекс «Посейдон», которые уже сейчас находятся на вооружении ВС РФ.

Плюс такие преимущества, как гиперзвуковое оружие. Оружие, основанное в первую очередь на новых физических принципах. Это я имею в виду лазерный комплекс «Пересвет», комплекс «Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной установкой на борту. Это разработки, которые можно оценивать как разработки завтрашнего дня, но которые уже сейчас находятся на вооружении нашей армии и несут боевое дежурство, — заключил Кнутов.

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен ранее заявил, что американские войска потерпели бы сокрушительное поражение при столкновении с армией России. По его словам, армия США ослабла из-за внедрения либеральной повестки в военную структуру.