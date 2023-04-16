В Конгрессе США сообщили о крупном провале Байдена из-за Зеленского Конгрессвумен Грин: Байден опозорился, закупив полмиллиона снарядов в Корее для Украины

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Президенту США Джо Байдену приходится закупать снаряды в Южной Корее, так как поставка вооружения на Украину истощила американские арсеналы, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, речь идет о 500 тысячах артиллерийских снарядов.

Непостижимо, что мы предоставили Украине столь значительное количество боеприпасов, что вынуждены запрашивать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Мизерное представление. Вся администрация Байдена — провальная, — заявила конгрессвумен.

Ранее газета «Тона Ильбо», ссылаясь на источники, сообщала, что Сеул продаст Вашингтону 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Предполагается, что эти боеприпасы пополнят американские склады, в то время как вооружение Пентагона будет отправлено в Киев.

Обозреватель Politico Стивен Шепард накануне заявил, что нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден рискует потерпеть поражение на предстоящих выборах из-за низкого уровня одобрения гражданами. По его словам, сейчас рейтинг одобрения американского лидера колеблется в районе 40%. Примерно такую же популярность имел на предыдущих выборах экс-президент США Дональд Трамп, отмечает Шепард.