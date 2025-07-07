В МВД объяснили, когда нужно менять паспорт

В МВД объяснили, когда нужно менять паспорт В МВД напомнили, что нужно менять паспорт при сильном изменении внешности

В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ напомнили о правилах замены паспорта при изменении внешности, пишет «МК в Ленобласти». В ведомстве отметили, что замена необходима при существенных изменениях, связанных с болезнью или медицинским вмешательством.

Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством, — сообщили в ведомстве.

В МВД также напомнили, что паспорт подлежит замене при достижении 20 и 45 лет, смене Ф.И.О. или места рождения. На замену дается 90 дней, иначе грозит штраф от 2000 до 3000 рублей. Незначительные изменения, вроде морщин или прически, не требуют замены.

Ранее новосибирский суд обязал МВД возместить убытки жительнице города из-за ошибки в загранпаспорте. Женщина приобрела путевку в Египет, однако на границе у нее изъяли документ из-за неверно указанного пола.