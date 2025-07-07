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07 июля 2025 в 10:47

Россиянке вернут полную стоимость турпоездки из-за одной ошибки

МВД вернет жительнице Новосибирска стоимость турпоездки из-за ошибки в паспорте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новосибирский суд обязал МВД возместить убытки жительнице города из-за ошибки в загранпаспорте, сообщила пресс-служба судов Новосибирской области. Женщина приобрела путевку в Египет, однако на границе у нее изъяли документ из-за неверно указанного пола. Также женщине присудили компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Истец получила в УМВД России по Новосибирской области паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами территории страны. В паспорте указан пол владельца как «М/М», вместо правильного «Ж/F». <…> В результате ненадлежащего оформления паспорта она была лишена возможности воспользоваться туристической путевкой и понесла материальный ущерб в размере 128,8 тысячи рублей, — сказано в сообщении.

Ранее российские туристы, отдыхающие в Египте, столкнулись с неприятной ситуацией — их разместили в недостроенном отеле Sunrise Alora Aqua Park Resort. За недельный тур на двоих путешественники заплатили 185 тысяч рублей, но вместо обещанного отдыха получили вид из окна на строительную площадку. Постояльцы утверждают, что их не предупредили о ведущейся реновации.

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