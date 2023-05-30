Байден заявил о разговоре с Эрдоганом по вступлению Швеции в НАТО

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о вступлении Швеции в НАТО. По его словам, консультации по этому вопросу продолжатся на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Я говорил с Эрдоганом, поздравил Эрдогана [с переизбранием на новый срок на посту президента]. И он по-прежнему хочет договориться до чего-то по [истребителям] F-16. Я сказал ему, что мы хотим сделку по Швеции, так что давайте сделаем это. Так что мы снова свяжемся, — рассказал Байден.

Он уточнил, что снова будет говорить с Эрдоганом о подвижках во вступлении Швеции в Североатлантический альянс на следующей неделе.

Турция ранее запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. В конгрессе США пока не одобряют сделку по поставке Анкаре таких истребителей.

Ранее сообщалось,что Джо Байден в телефонном разговоре поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Лидеры двух стран отметили, что отношения между Вашингтоном и Анкарой приобретают все большее значение перед лицом глобальных и региональных вызовов. Президенты договорились развивать сотрудничество между странами по всем вопросам в новый период.