Байден созвонился с Эрдоганом и поздравил с переизбранием

Фото: White House/via Globallookpress.com

Джо Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре поздравил победившего на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Главы государств договорились о всестороннем развитии отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Президент США Байден поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа, — говорится в сообщении.

Байден и Эрдоган в разговоре отметили, что отношения между странами приобретают все большее значение перед лицом глобальных и региональных вызовов. Президенты договорились развивать сотрудничество между странами по всем вопросам в новый период.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре также поздравил Эрдогана с победой на выборах. Российский лидер отметил, что поддержка, выраженная Эрдогану турецким народом, открывает дополнительные перспективы для отношений двух стран. Президент Турции поблагодарил коллегу за поздравления и также подтвердил настрой на совместную работу. Лидеры условились о продолжении контактов.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента в Турции, который состоялся 28 мая. Действующий глава государства набрал более 52% голосов.