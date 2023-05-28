ЦИК Турции объявил Эрдогана победителем на выборах

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Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йене заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, набрав более 52% голосов, передает РИА Новости. По его словам, после обработки 99,43% бюллетеней отрыв Эрдогана от кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу превышает 2 миллиона голосов. Окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу — 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган, — заявил Йенер.

Кылычдароглу, в свою очередь, пообещал продолжить оппозиционную деятельность.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.