Путин и Эрдоган поговорили впервые после переизбрания президента Турции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что поддержка, выраженная Эрдогану народом Турции, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества между Москвой и Анкарой на различных направлениях.

Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе, — говорится в сообщении Кремля.

Эрдоган поблагодарил Путина за поздравления и также подтвердил настрой на совместную работу. Главы государств условились о продолжении контактов.

В администрации президента Турции также сообщили, что Путин и Эрдоган в ходе беседы договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений и взаимодействия в региональных вопросах. Президент РФ выразил надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу, указали в Анкаре.

Эрдоган 28 мая одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав более 52% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана обязательно состоится «в какой-то перспективе», но пока конкретных сроков ее проведения нет. Песков отметил, что в Турции нет практики инаугурации с участием зарубежных лидеров, и приглашений пока не было.