Байден запутался и поблагодарил Палестину за доставку гумпомощи в Газу

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и во время пресс-конференции в Белом доме поблагодарил за доставку гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа не Египет, а Палестину, сообщает РИА Новости. Отмечается, что американский лидер быстро исправился.

Я хочу поблагодарить израильтян и палестинцев, извините, президента Египта ас-Сиси за работу с США по обеспечению едой, водой и медицинскими препаратами невинных людей в Газе, — заявил Байден.

Ранее американский президент в очередной раз попал в неловкую ситуацию, забыв, как вести себя перед аудиторией. Вместо речи политик озвучил свои инструкции по поведению на сцене. Также несколько дней назад глава США споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену для выступления на мероприятии в штате Филадельфия. При этом 80-летнему лидеру требовалось преодолеть не более пяти ступеней. Судя по видеозаписи, хозяин Белого дома, собирающийся переизбираться на новый срок в 2024 году, споткнулся дважды, но устоял на ногах, успев схватиться за перила.

На фоне частых конфузов Байден почти полностью перешел на теннисную обувь. Она стала одной из дополнительных мер, которые предпринимает команда президента перед приближающимися выборами, чтобы он не падал на публике. Также глава США при перелетах стал все чаще пользоваться укороченным складным трапом.