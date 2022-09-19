Байден объявил об окончании пандемии коронавируса Байден в интервью CBS заявил об окончании пандемии коронавируса

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Коронавирусная пандемия осталась позади. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил президент США Джо Байден. Он указал, что никто больше не носит маски и все хорошо себя чувствуют.

Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим <...>. Если вы заметили, никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме, — заявил глава американского государства.

14 сентября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что конец пандемии коронавируса близок. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19. В то же время Гебрейесус подчеркнул, что подобный исход событий будет возможен только в том случае, если 70% населения планеты вакцинируются от коронавируса к середине 2023 года.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев на это заявил, что прогноз главы ВОЗ является излишне смелым. Эксперт сообщил, что ВОЗ уже предсказывала конец пандемии в январе. По его мнению, сейчас мир придет к стабилизации ситуации с коронавирусом.

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь предупредил, что в будущем в Южной Африке может появиться новый штамм коронавируса. По его словам, это произойдет, потому что на континенте много людей с иммунодефицитом. Новый штамм окажется более заразным, чем «омикрон», считает ученый.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с начала пандемии число жертв коронавируса превысило 6,5 млн человек. Количество переболевших при этом перевалило за 608 млн. Данные были зарегистрированы 16 сентября.