Глава ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса Глава ВОЗ Гебрейесус: окончание пандемии COVID-19 близко

Фото: WHO/Christopher Black/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус

Конец пандемии коронавируса близок, такое мнение озвучил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19.

2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии, — заявил Гебрейесус.

По его словам, на прошлой неделе число еженедельных сообщений о летальных исходах после заражения от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года.

В то же время Гебрейесус подчеркнул, что подобный исход событий будет возможен, только в том случае, если 70% населения планеты вакцинируются от коронавируса к середине 2023 года. Глава ВОЗ настоятельно рекомендовал всем странам прививать наиболее подверженные риску группы, включая работников здравоохранения и пожилых людей.