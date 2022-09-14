Конец пандемии коронавируса близок, такое мнение озвучил на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19.
2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии, — заявил Гебрейесус.
По его словам, на прошлой неделе число еженедельных сообщений о летальных исходах после заражения от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года.
В то же время Гебрейесус подчеркнул, что подобный исход событий будет возможен, только в том случае, если 70% населения планеты вакцинируются от коронавируса к середине 2023 года. Глава ВОЗ настоятельно рекомендовал всем странам прививать наиболее подверженные риску группы, включая работников здравоохранения и пожилых людей.