ВОЗ: на прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал один человек

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На прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве. По его словам, гибели людей можно было избежать, передает ТАСС.

На прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды в мире умирал один человек. Большинство этих смертей можно было избежать. Этот вирус не уйдёт сам по себе, мы это понимаем, и работаем вместе с правительствами разных стран, — сказал Гебреисус.

Он отметил, что в настоящее время продолжается глобальный всплеск заболеваемости и смертности.

В то же время, по данным ВОЗ, количество смертей от COVID-19 упало с февраля 2022 года на 80%. Гебреисус подчеркнул, что несмотря на это, у него нет гарантий, что подобная тенденция сохранится.

В конце августа в ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что в Европейском регионе сохраняется высокий уровень передачи COVID-19. Отмечалось, что инфицирование вариантом «омикрон»-штамма BA.5 в Европейском регионе, в который входит и Россия, ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей от коронавируса сократилось.

В России суточный прирост заражений COVID-19 по состоянию на 7 сентября составляет 47 958 случаев. За прошедшие сутки выздоровели 52 611 пациентов, умерли 94 человека.