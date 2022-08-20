«Вызывает обеспокоенность»: ВОЗ о ситуации с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ: в Европейском регионе сохраняется высокий уровень передачи COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Передача варианта «омикрон»-штамма BA.5 в Европейском регионе, в который входит и Россия, ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей от COVID-19 сократилось, передает РИА Новости, ссылаясь на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты подчеркнули, что передача вируса ускоряется на востоке Европы, а также на Балканах, Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В Европейском регионе (Российская Федерация входит в число его 53 государств-членов) начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность, — говорится в сообщении.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели смертность от коронавируса в мире выросла на 35%. По его словам, с наступлением холодов в Северном полушарии риск распространения инфекции возрастет.

16 августа в России суточный прирост заражений коронавирусом составил более 33 тысяч случаев впервые с 20 марта. Всего за время пандемии в стране заболели почти 19 млн человек. Роспотребнадзор порекомендовал регионам, в которых недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей, вернуть масочный режим.