Число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 млн человек ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 6,5 млн человек

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С начала пандемии число жертв коронавируса превысило 6,5 млн человек. Количество переболевших при этом перевалило за 608 млн. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные зарегистрированы 16 сентября.

По информации ВОЗ, в мире зарегистрировано 608 328 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами COVID-19 стали 6 501 469 человек.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших с начала пандемии составляет 611 324 387, умерших — 6 524 905.

Ранее директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что в будущем в Южной Африке может появиться новый штамм коронавируса. По его словам, это произойдет, потому что на континенте много людей с иммунодефицитом. Новый штамм окажется более заразным, чем «омикрон», считает ученый.

В свою очередь врач-вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Пётр Чумаков предположил, что в предыдущие два года проводились эксперименты, задачей которых было вызвать пандемию коронавируса и потом остановить её. Он отметил, что есть много лиц, которые заинтересованы в пандемии, чтобы иметь инструмент в виде болезнетворного вируса.

При этом в докладе комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet сообщалось, что США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID-19. По словам экспертов, независимым ученым не удалось провести расследование в американских лабораториях. Кроме того, комиссия не исключила лабораторного происхождения коронавируса.