Вирусолог Чумаков: пандемия коронавируса могла быть экспериментом

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Предыдущие два года проводились эксперименты, задачей которых было вызвать пандемию коронавируса и потом остановить её, предположил врач-вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Пётр Чумаков. В беседе с «Радио 1» он отметил, что есть много лиц, которые заинтересованы в пандемии, чтобы иметь инструмент в виде болезнетворного вируса.

Это может стать схемой для будущих военных действий с использованием биологического оружия, чтобы небольшими средствами «арестовать» весь мир и нанести удар по экономике. После полутора лет пандемии COVID-19 этой группе показалось, что этого достаточно. Чтобы остановить пандемию, была придумана «живая вакцина» — «омикрон»-штамм, который очень быстро распространяется и даёт иммунитет, не приводя к смерти, — сказал Чумаков.

По мнению эксперта, коронавирус имеет искусственное происхождение, иначе невозможно объяснить, каким образом он начал распространяться естественным путём. Инфекции не возникают на ровном месте и не переходят сразу на человека, приобретая пандемический потенциал, добавил он.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией ранее заявил, что за 14 сентября в России выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель стал рекордным с 9 марта 2022 года, тогда выявили 58 675 случаев заболевания. Кроме того, впервые с этого же дня суточный прирост числа инфицированных превысил 55 тысяч.