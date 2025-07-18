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18 июля 2025 в 14:24

Аналитики сообщили о заметном спаде потребления одного популярного продукта

«Нильсен»: продажи растворимого кофе в прошлом году упали на 4,9%

Фото: Lino Mirgeler/Global Look Press

Продажи растворимого кофе в рознице с июня 2024 года по май 2025-го упали на 4,9% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования компании «Нильсен». Сообщается, что из-за снижения интереса к растворимому кофе ретейлеры вынуждены менять ассортимент. Некоторые сети и вовсе планируют убрать растворимый кофе с витрин.

Эксперты связывают ситуацию с ростом интереса к кофейной культуре. По их словам, потребители обращают внимание на вкус, качество, происхождение зерен. Покупатели все чаще отдают предпочтение капсульной и молотой продукции, а также фильтр-кофе.

Производители предлагают сетям переключиться на премиальные сорта растворимого кофе. Однако в связи с высокой стоимостью такие предложения вряд ли будут пользоваться спросом, отмечается в статье.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

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