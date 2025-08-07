Ученые бьют тревогу из-за загадочного молчания китов

Синие киты в Тихом океане прекратили исполнять брачные песни, сообщает National Geographic со ссылкой на исследование Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в США. Уточняется, что киты начали затихать еще в 2013 году, когда из-за морской тепловой волны «Капля» температура океана поднялась на 4,5 градуса по Фаренгейту.

Причиной затишья ученые называют исчезновение криля и анчоусов — главных источников пищи для многих морских видов. В результате киты остались голодными. Тепловая волна лишила их пищи и спровоцировала цветение токсичных водорослей. Это потепление, по словам биологического океанографа Джона Райана, привело к самому масштабному отравлению морских млекопитающих за всю историю наблюдений.

Это все равно что пытаться петь, когда ты голоден, — заявил эксперт.

Он добавил, что если киты не смогут найти пищу, то начнутся масштабные последствия для всей экологии. Отмечается, что в ходе исследования ученые использовали гидрофоны — микрофоны для записи звуков под водой. Записи анализировали в течение нескольких лет.

