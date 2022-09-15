Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ стало рекордным с марта В России впервые с 9 марта выявили более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Показатель стал рекордным с 9 марта 2022 года, тогда выявили 58 675 случаев заболевания. Кроме того, впервые с этого же дня суточный прирост числа инфицированных превысил 55 тысяч.

Отмечается, что число госпитализированных за сутки снизилось на 8,3% и составило 4108 человек. Также подтверждено 99 летальных исходов против 98, о которых стало известно днем ранее.

Всего за день выздоровело 49 752 человека, что на 1% меньше показателя, зафиксированного накануне.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости COVID-19, поскольку коронавирусная инфекция не спешит оставлять человеческую популяцию. Она отметила, что в настоящее время Россия находится на 105-м месте в мире по заболеваемости, в стране доминирует штамм «омикрон-ВА.5».

При этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус накануне выразил мнение, что конец пандемии коронавируса близок. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19.