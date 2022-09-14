Глава Роспотребнадзора допустила рост заражения COVID-19 в сентябре Попова: в сентябре в России не исключен устойчивый рост заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция не спешит оставлять человеческую популяцию, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости COVID-19. Такое предположение сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете». Она отметила, что в настоящее время Россия находится на 105-м месте в мире по заболеваемости, в стране доминирует штамм «омикрон-ВА.5».

По свежим данным, <...> благодаря реализуемой тактике борьбы с COVID-19 Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди стран мира. Но... ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись, — сказала Попова.

Она также отметила, что в стране появилось больше пациентов с симптомами ковида. При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше.

Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальности не утрачивает, — добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что правительство не будет вводить новых эпидемиологических ограничений при условии отсутствия нового варианта коронавируса. В настоящее время в России фиксируется шестая волна COVID-19, которая, по оценкам экспертов, может завершиться через месяц.