Попова исключила новые эпидемиологические ограничения при одном условии

Фото: Russian Government / Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правительство не будет вводить новых эпидемиологических ограничений при условии отсутствия нового варианта коронавируса. В настоящее время в России фиксируется шестая волна COVID-19, которая по разным оценкам экспертов может завершиться через месяц. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 48 042 новых случая заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.

Если мы не увидим нового варианта коронавируса, то скорее всего никаких других ограничительных мероприятий мы вводить не будем, — рассказала Попова​.

Вирусологи называют две сублинии «омикрона» BA.4 и BA.5​, которые являются причиной большого количества заболевших COVID-19.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно. Он при этом добавил, что в настоящее время среди россиян сформирован популяционный иммунитет.