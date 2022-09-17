Гинцбург предупредил о появлении заразного штамма коронавируса Гинцбург: новый штамм коронавируса будет более заразным, чем «омикрон»

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В будущем в Южной Африке может появиться новый штамм коронавируса. Об этом предупредил в интервью ТАСС директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это произойдет, потому что на континенте много людей с иммунодефицитом. Новый штамм окажется более заразным, чем «омикрон», считает ученый.

Из Южной Африки впоследствии может появиться новая мутация коронавируса, так как там много лиц с иммунодефицитом. Как она будет себя вести, сказать пока нельзя, но будет текущую мутацию вытеснять. Он будет более быстро распространяться, чем «омикрон», — сказал Гинцбург.

Он также заявил, что коронавирус имеет «колоссальный» потенциал изменчивости и исчерпает себя нескоро.

Он еще не показал свою изменчивость на уровне рекомбинации, а явно она у него есть, — отметил Гинцбург.

Ранее врач-вирусолог, член-корреспондент РАН доктор биологических наук Пётр Чумаков предположил, что в предыдущие два года проводились эксперименты, задачей которых было вызвать пандемию коронавируса и потом остановить её. Он отметил, что есть много лиц, которые заинтересованы в пандемии, чтобы иметь инструмент в виде болезнетворного вируса.