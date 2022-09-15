Lancet: США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов

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США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID-19, говорится в опубликованном накануне докладе комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet. По словам экспертов, независимым ученым не удалось провести расследование в американских лабораториях. Кроме того, комиссия не исключила лабораторного происхождения коронавируса.

Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов, — говорится в документе.

Также отмечается, что до пандемии не проводились «независимые, прозрачные и научно-обоснованные» расследования уже существовавших вирусов группы SARS. Согласно документу, независимые ученые не получали материалы из институтов, участвующих в подобных исследованиях.

Спецгруппа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в начале лета констатировала, что происхождение коронавируса по-прежнему остается неизвестным: нет четких данных о том, какое животное могло заразить болезнью и где произошло заражение. Эксперты рекомендовали продолжать работу над теорией о лабораторном происхождении COVID-19. При этом члены группы из Бразилии, Китая и России не поддержали идею дальнейшего расследования теории об «утечке из лаборатории».