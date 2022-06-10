NYT: происхождение COVID-19 по-прежнему остается тайной New York Times: эксперты не выявили новую информацию о происхождении COVID-19

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Происхождение коронавирусной инфекции по-прежнему остается неизвестным, пишет New York Times, анализируя первый доклад спецгруппы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что эксперты не проводили собственных исследований, а занимались изучением уже существующих. Эксперты рекомендовали продолжать работу над теорией о лабораторном происхождении COVID-19.

В докладе говорится об отсутствии новых данных, которые могли бы дать развитие или же наоборот опровергли эту теорию.

Отмечается, что команда специалистов, нанятая ВОЗ, провела две консультации с учеными из Китая, которые поделились имеющейся информацией, в том числе ранее не публиковавшейся. В этих данных имелись существенные «пробелы», из-за которых по-прежнему не удалось установить, когда и где началась вспышка инфекции.

Согласно информации издания Washington Post, члены группы из Бразилии, Китая и России не поддержали идею дальнейшего расследования теории об «утечке из лаборатории».

Рассматривая теорию зоонозного происхождения болезни, специалисты указали, что по-прежнему нет четких данных о том, какое животное могло заразить и где произошло заражение.

Впервые ВОЗ стали известны случаи пневмонии, вызванные неизвестным возбудителем, 31 декабря 2019 года. В марте 2020 года официально была объявлена пандемия. Генеральный директор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что основным условием победы над коронавирусной инфекцией станет массовая вакцинация населения всех стран.

Ранее специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Учёные не исключают, что он распространится и среди людей.