Шведские ученые предупредили о распространении нового вида коронавируса Ученые из Швеции рассказали о новом виде коронавируса среди грызунов

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Специалисты из Уппсальского университета в Швеции открыли новый вид коронавируса. Они обнаружили его у мышей-полевок. Ученые не исключают, что он распространится и среди людей, пишет журнал Viruses.

Объектами исследования стали 450 мышей-полевок в Швеции. У 15 из них были обнаружены признаки неизученного вида коронавируса, которому ученые дали название Гримсе. Также была установлена связь с другими видами COVID-19, распространенными среди грызунов.

Мы все еще не узнали, какие потенциальные угрозы Гримсе может представлять для здоровья населения. Однако, исходя из результатов исследований и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полевок, есть все основания продолжать изучение коронавируса среди диких грызунов, — рассказали специалисты.

Также они отметили, что мышь-полевка является одним из наиболее распространенных грызунов в Швеции и в других странах Европы, поэтому следует избегать с ней контакта.

Ранее ученые из американского Национального института аллергий и инфекционных заболеваний рассказали, что смертельно опасные аллергии могут снизить риск возникновения коронавируса. В частности, речь идет об аллергии на арахис и морепродукты.