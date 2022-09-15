Вирусолог назвал смелым заявление ВОЗ о скором окончании пандемии Вирусолог Лукашев: заявление ВОЗ о скором завершении пандемии излишне смелое

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о скором завершении пандемии COVID-19 излишне смелое, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев «Газете.Ru». Эксперт сообщил, что ВОЗ уже предсказывала конец пандемии в январе. По его мнению, сейчас мир придет к стабилизации ситуации c коронавирусом.

Окончание пандемии — это понятие условное. Его можно было объявить еще год назад, а можно объявить и сейчас, поскольку начало пандемии строго не определяется. Скорее всего, сейчас мы придем к стабилизации ситуации. Но хочется напомнить, что примерно так же ситуация выглядела в ноябре прошлого года, когда в Африке возник и начал разгоняться штамм «омикрон», а мы об этом еще не знали. Тогда нам тоже казалось, что пандемия практически закончилась, и мы были преисполнены оптимизмом, — сказал Лукашев.

Вирусолог также напомнил, что никто не может прогнозировать возникновение новых штаммов коронавируса, поэтому быть на 100% уверенными, что ситуация будет стабильной, нельзя.

Глава ВОЗ накануне озвучил мнение, что конец пандемии коронавируса близок. По его словам, мир еще никогда не был в настолько хорошем положении, чтобы победить COVID-19. Он отметил: на прошлой неделе число еженедельных сообщений о летальных исходах после заражения от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что коронавирусная инфекция не спешит оставлять человеческую популяцию, а в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в настоящее время Россия находится на 105-м месте в мире по заболеваемости, в стране доминирует штамм «омикрон-ВА.5»