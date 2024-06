Аресты в США, связи с ИГ и ГУР: новости о теракте в «Крокус Сити» 12 июня

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

ФБР задержало в США восемь выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с ИГ («Исламское государство», ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Что известно, есть ли связь с «Крокус Сити», какие новости о расследовании теракта?

Что известно об арестах в США, есть ли связь с терактом в «Крокус Сити»

Телеканал NBC сообщил об аресте в городах США восьми выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с ИГИЛ. Пока обвинения по «террористическим» статьям им не предъявлены, они задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Источники The New York Post сообщили, что шестеро из задержанных являются гражданами России. Их арестовали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. По крайней мере двое пересекли границу весной 2023 года, причем один из них использовал приложение CBP One, которое создано администрацией Байдена для упрощения перехода границы с целью получения убежища.

Задержание стало результатом расследования, которое продолжалось несколько месяцев. Известно, что ФБР сообщили о «потенциальной террористической угрозе [для США], которая готовится в Центральной Европе». В ходе расследования были получены материалы прослушки, в которых один из задержанных обсуждает изготовление бомб.

Что нового есть по делу о теракте в «Крокус Сити»

11 июня директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил, что установлена причастность Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений. Они осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов», — объявил Бортников.

Ранее британская газета Daily Express сообщила, что Киев планирует террористическую деятельность, в ходе которой будут атакованы российские школы и другая гражданская инфраструктура. Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности Николас Драммонд. По его словам, власти Украины постараются ответить крупномасштабным террором в России в случае поражения на поле боя.

Как в России усиливают борьбу с нелегальной миграцией

Telegram-канал Mash сообщил, что одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити» в 2023 году удалось нелегально встать на миграционный учет в Сочи. 25-летний уроженец Таджикистана Якубджони Юсуфзода и еще 52 иностранца были зарегистрированы в Адлерском районе. Так они получили право законно находиться на территории России.

Следствие установило, что Юсуфзода отправлял одному из участников теракта в «Крокус Сити» деньги после совершения теракта. Он частично признал свою вину.

ТАСС отмечает, что после теракта в «Крокус Сити» в России начинают менять миграционное законодательство. Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на прошлой неделе рекомендовал Госдуме принять поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Главная новелла поправок: введение нового миграционного режима высылки, который будет автоматически действовать в отношении всех иностранцев, не имеющих права законного нахождения.

Нарушители миграционных норм, согласно документу, будут попадать в Реестр контролируемых лиц. С момента внесения в реестр мигранты будут считаться находящимися в режиме высылки. Иностранцам, которых власти решат депортировать, запретят менять место жительства, покупать жилье и машины, водить авто, открывать счета в банке, тратить больше 30 тысяч рублей со своего счета, жениться, выезжать в другие регионы страны до высылки в страну гражданства.

Что будет на месте «Крокус Сити Холла»

На месте концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться памятный сквер, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ-2024. Он отметил, что ранее обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но пока «к единому мнению не удалось прийти».

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», — отметил Воробьев.

