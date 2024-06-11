Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» Бортников заявил об установлении причастности ГУР Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники российских спецслужб установили, что к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. По его словам, которые приводятся в видео на сайте НАК, в частности представители украинских и западных спецслужб расширяют круг возможных исполнителей, которых вербуют для совершения преступлений в РФ.

Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям, — сказал Бортников.

Ранее сообщалось, что с уроженца Таджикистана Далерджона Мирзоева, обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле», приставы взыскивают штрафы за нарушение ПДД в Брянской области. Стало известно, что речь идет о трех штрафах на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

До этого Telegram-канал Mash утверждал, что фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи. Они опасаются, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.