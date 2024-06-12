Выходцев из Таджикистана задержали в США за связи с террористами NBC: восемь выходцев из Таджикистана задержаны в США по подозрению в связях с ИГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федерального бюро расследований в ходе операции задержали в США восемь выходцев из Таджикистана, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники. Согласно публикации, их арестовали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии.

Уточняется, что задержанные проникли в США через южную границу. По меньшей мере двое подозреваемых сделали это весной 2023 года. При этом ФБР следило за выходцами из Таджикистана на протяжении нескольких месяцев. Задержанным пока не было предъявлено никаких обвинений, официальной причиной ареста является нарушение иммиграционного законодательства.

Как сообщила газета New York Post, шестеро из восьми задержанных имеют российское гражданство. Согласно ее сведениям, в ходе расследования агенты ФБР вели прослушку. Они якобы зафиксировали, что один из задержанных «говорил о бомбах».

Ранее Федеральная прокуратура Германии задержала мужчину, подозреваемого в связях с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Уточнялось, что подозреваемый имеет гражданство Германии, Марокко и Польши. Он перевел на счет террористов средства на сумму $1,7 тысячи.