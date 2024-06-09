В ФРГ задержали сторонника террористов с тремя гражданствами

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Федеральная прокуратура Германии задержала мужчину, подозреваемого в связях с «Исламским государством» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает DPA. По данным следствия, он переводил на счет группировки деньги на общую сумму $1,7 тысячи. Также известно, что подозреваемый имеет тройное гражданство — Германии, Марокко и Польши.

Мужчину арестовали до 14 июня. В отношении него начато расследование по статьям о поддержке террористической организации за рубежом и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.

Газета Bild am Sonntag при этом сообщила, что мужчина хотел устроиться на работу охранником на предстоящий чемпионат Европы по футболу. Он подал заявку, однако ее не одобрили. После этого он попытался аккредитироваться на еще два крупных мероприятия. В настоящее время подозреваемый хранит молчание по поводу обвинений.

Ранее сообщалось, что полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах в связи с информацией о возможном проведении теракта. Информацию подтвердил первый вице-премьер и министр внутренних дел страны Вит Ракушан. Он уточнил, что для жителей Чехии повышенного риска в настоящий момент нет.