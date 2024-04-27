EMIN возвращается к концертам после «Крокуса»: где он был, куда поедет

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Эмин Агаларов

Певец Эмин Агаларов вернется к концертной деятельности, прерванной в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Где он будет выступать, вернулся ли он в Москву, что он делал после теракта в «Крокусе»?

Где будет выступать EMIN в России

«Газета.Ru» пишет, что EMIN (Эмин Агаларов) возвращается к своему концертному туру Love Is, который он прервал после теракта 22 марта. Даты новых выступлений появились на официальном сайте певца. На концертах Агаларов представит обновленную программу с последними хитами, а также проверенные временем песни.

Первым выступлением Эмина после перерыва станет благотворительный концерт в дагестанском Дербенте, который пройдет 18 марта в парке им. Низами Гянджеви. Прибыль с концерта пойдет благотворительным фондам: дагестанскому мусульманскому фонду «ИНСАН», фонду «Подари жизнь», который занимается детьми с онкологическими или гематологическими заболеваниями, и Фонду имени Муслима Магомаева на помощь пострадавшим в теракте 22 марта в «Крокус Сити».

В июне — июле у Агаларова пройдут сольные концерты в Москве (6 и 14 июня) и Светлогорске в Калининградской области (5 июля). Концерты в Москве будут проходить в ресторанах Peach и Shore House, которые принадлежат самому певцу.

Какие еще концерты запланированы у Агаларова

Главным событием июля 2024 года для Эмина Агаларова должен стать Dream Fest 2024 в Азербайджане. Там он планирует выступать ежедневно с 23 по 28 июля. Фестиваль проходит в Sea Breeze Resort в Баку — большом туристическом комплексе, который Агаларов развивает с 2000-х годов и который представляет собой небольшой город на берегу Каспийского моря.

В феврале певец рассказал о фестивале, который он пообещал сделать самым крупным событием из серии Dream Fest.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Эмин Агаларов

«Появилась возможность сделать фестиваль международного уровня, расширить его географию, где будут принимать участие и иностранные, и российские звезды. 27 июля будет вечер Дэвида Фостера, в котором примут участие Энгельберт Хампердинк, Николь Шерзингер, Катарина Макфи. В основном там будут звучать песни Фостера, за которые он получал „Грэмми“. Также среди иностранных звезд у нас уже подтверждены Gipsy Kings, Thomas Anders, Rafet EL Roman, Imanbek, Craig David. Ведем переговоры с Jennifer Lopez, Loreen, Jack Savoretti, Bosson, Seal и другими. Думаю, ближе к лету таких участников у нас будет под 200», — заявил Агаларов.

Осенью у EMIN намечены концерты в Сибири — 16 сентября в Тюмени и 17-го в Екатеринбурге и после перерыва в два месяца — выступление в Минске 17 ноября.

Что делал Эмин Агаларов после теракта в «Крокус Сити»

Вскоре после теракта в «Крокус Сити» пошли слухи, что Эмин Агаларов уже уехал или планирует уехать из России. Однако 2 апреля певец в соцсетях рассказал, что находится в Москве. Он отверг слухи о том, что якобы «сбежал из России» — но предупредил, что действительно собирается уехать на несколько дней заниматься делами в Баку.

В интервью YouTube-программе «НеФорбсов» Эмин напомнил, что живет на две страны.

«В Баку у меня очень большой проект, проект всей моей жизни — Sea Breeze. Поэтому я летаю в Баку минимум один-два раза в неделю. Завтра я уже буду в Москве. Я не „решил отдалиться от России“ или „убежать от санкций“, как пишут злопыхатели. Если [санкции] будут, то от них спастись невозможно. У меня фамилия Агаларов, такая же, как и у отца», — заявил Эмин.

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