«Все следы ведут на Украину»: что Шойгу рассказал о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Россия никогда не угрожала странам НАТО, однако не может игнорировать собственную безопасность и суверенитет своих партнеров по региону, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Что он рассказал о теракте в «Крокус Сити Холле», какие угрозы выделил на Украине, как РФ отвечает НАТО и с какими странами налаживает отношения?

Что рассказал Шойгу про теракт в «Крокус Сити»

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, заявил Шойгу. Министр сказал об этом на совещании министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени», — подчеркнул Шойгу.

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С какими угрозами Россия сталкивается в ходе СВО на Украине

В ходе выступления Шойгу подчеркнул, что Россия последовательно добивается выполнения целей СВО. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал.

«Российские Вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию. Все её цели будут достигнуты», — сказал Шойгу.

Тем не менее у ВС РФ остаются и вызовы, отметил он.

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», — указал министр обороны.

Он подчеркнул, что в планировании реализации ударов непосредственное участие принимают военные советники из стран Запада.

Как Россия ответит на угрозу со стороны НАТО

Шойгу отметил, что СВО позволяет Вооруженным силам РФ повышать свой уровень: оптимизируется боевая работа российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система подготовки военных кадров, оттачиваются полученные навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки.

При этом на Украине российским войскам приходится сталкиваться с деятельность НАТО. Иностранные советники принимают участие в ударах по гражданской инфраструктуре в России.

«Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него [Запада] вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры», — указал министр обороны.

Тем не менее Россия не собирается нападать на страны НАТО и намерена добиваться прежде всего сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире.

«Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства Альянса. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — заявил Шойгу.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

С кем Россия будет укреплять отношения

В ходе выступления на саммите министров обороны стран ШОС Шойгу подчеркнул, что на первое место по важности в XXI веке вышла задача формирования «общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии при сохранении центральной роли ООН». ШОС, подчеркнул он, может стать опорой новой международной системы и «образцом межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении».

В ходе саммита в Астане министр обороны РФ провел личные встречи с несколькими коллегами. Так, состоялась первая встреча с новым министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем, назначенным в декабре 2023 года. На встрече они подчеркнули, что сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере вносит существенный вклад в глобальную и региональную стабильность.

Кроме того, Сергей Шойгу провел встречи с министром обороны Киргизии Бактыбеком Бекболотовым, иранским министром Мохаммадом Аштиани и главой оборонного ведомства Пакистана Хаваджей Асифом.

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