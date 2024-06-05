Фигурант дела о теракте в «Крокусе» дал признательные показания Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Юсуфзода частично признал вину

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Якубджон Юсуфзода

Обвиняемый в финансировании нападавших на посетителей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода дает признательные показания и частично признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по жалобе на его арест. Защита посчитала постановление суда о заключении его под стражу необоснованным и подлежащим отмене. Однако суд с доводами адвоката не согласился.

Обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, не судим, имеет место жительства на территории России у своих родственников, с момента задержания активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, — следует из текста апелляции.

Ранее суд признал законным арест другого фигуранта дела Мухаммада Зоира Шарипзоды. Он также пытался обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляция была оставлена без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В СК рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.