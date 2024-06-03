Суд вынес вердикт по одному из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Шарипзоды

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Мухаммад Зоир Шарипзода

Басманный суд Москвы признал законным арест фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде. Ранее он пытался обжаловать заключение под стражу.

Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — сообщили в суде.

Шарипзода был арестован в начале марта. В середине мая ему и другим фигурантам дела мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена до 22 августа. Сразу после этого обвиняемые попытались обжаловать арест.

Как уточняется в карточке дела, жалоба подана на постановление о продлении ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде. Апелляцию рассмотрели в рамках одного заседания. При этом кто именно из четверых фигурантов подал жалобу, не уточняется.

Всего по делу о теракте в подмосковном концертном зале арестованы 12 человек. Их обвиняют в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек.