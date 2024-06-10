Стало известно, чем Украина ответит на поражение в зоне СВО Express: Украина будет мстить терактами в России за проигрыш в зоне СВО

Фото: МО Украины

Украина попробует компенсировать поражение ВСУ на поле боя масштабным террором на территории России, считает аналитик Николас Драммонд. По его словам, которые приводит британская газета Express, Киев может организовать бомбардировку гражданской инфраструктуры и соцобъектов.

Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу [дипломатическим способом], — отметил Драммонд.

Аналитик добавил, что Киев приступит к реализации этих планов, если президента Украины Владимира Зеленского не удовлетворит мирное соглашение с Россией. Драммонд добавил, что в этом случае действия Украины окажутся разрушительнее всего, что было и происходит в зоне СВО.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Киев 7 июня устроил два очередных чудовищных теракта в братских регионах. По его информации, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области погибли более 20 мирных жителей и пострадали еще 15. В Луганской Народной Республике, по данным Пушилина, погибли четыре человека и более 50 мирных жителей получили ранения. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что жители ДНР разделяют боль утраты сограждан.