Стало известно, что может появиться на месте «Крокуса» после теракта Воробьев заявил о возможном строительстве памятного сквера на месте «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о возможном появлении памятного сквера на месте концертного зала «Крокус Сити Холл». На полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что ранее обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но пока к единому мнению не удалось прийти.

Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут, — отметил Воробьев.

Ранее обвиняемый в финансировании нападавших на посетителей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода дал признательные показания и частично признал вину. Защита посчитала постановление суда о заключении его под стражу необоснованным и подлежащим отмене. Однако суд с доводами адвоката не согласился.

До этого сообщалось, что свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В СК рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.