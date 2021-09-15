В «Современнике» рассказали, вернут ли Ахеджакову в скандальный спектакль

В театре «Современник» озвучили состав спектакля «Первый хлеб», который после скандала с жалобами ветеранов вернётся на сцену 3 и 4 октября. В кассе театра NEWS.ru сообщили, что замен в постановке не будет и актриса Лия Ахеджакова продолжит исполнять роль бабушки Нурии. Правда, сама артистка утверждает, что ей пока не сообщили о возвращении в спектакль.

Лия Ахеджакова там будет обязательно играть, не волнуйтесь. Там замены нет, — отметили в «Современнике».

Билеты на постановку можно приобрести по цене от полутора до семи тысяч рублей в зависимости от ряда.

В прошлом театральном сезоне спектакль «Первый хлеб» вызвал много критики из-за монолога Ахеджаковой, где та якобы оскорбляла ветеранов. В числе претензий также были пропаганда однополой любви и нецензурная лексика. Соответствующие жалобы направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет организация «Офицеры России». В результате в монолог Ахеджаковой были внесены изменения, хотя сама актриса наличие оскорблений в спектакле отрицала.

Представители движения «Ветераны России» посчитали, что пьесу необходимо проработать перед возвращением на сцену. Председатель движения добавил, что «Первый хлеб» стоит вообще снять с показа, а руководство театра — сменить.

Ранее стало известно о возвращении скандального спектакля «Первый хлеб» с участием актрисы Лии Ахеджаковой в репертуар театра.