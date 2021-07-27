«Офицеры России» ответили на слова Ахеджаковой о лишении её звания народной

Общественная организация «Офицеры России» ответила на слова актрисы Лии Ахеджаковой, обвинившей представителей движения в том, что они не только пожаловалась в прокуратуру на спектакль «Первый хлеб», но и попросили лишить её звания народной артистки России. Председатель президиума организации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru рассказал, что с такой инициативой никто не выступал.

Возмущённых было много. О ком она говорит, нам не известно. Мы не инициировали лишение Ахеджаковой звания народной артистки, — отметил Липовой.

Он также прокомментировал заявление актрисы, которая считает, что представители «Офицеров России» пожаловались на постановку «Современника» и увидели в ней оскорбление ветеранов и пропаганду ЛГБТ, даже не посмотрев спектакль.

Один из обратившихся к нам был на спектакле. Ещё до нашего обращения было много возмущения в обществе и социальных сетях, — объяснил Липовой.

21 июля сообщалось, что на спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» поступила жалоба в Генпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники сочли, что в монологах героев звучат оскорбления ветеранов. В частности, они предъявили претензии к Лие Ахеджаковой, которая исполняет роль бабушки Нурии. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.

Да! Герой ты, вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. <...> Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? — говорила она в постановке.

Позже Ахеджакова опровергла наличие оскорблений ветеранов в своём монологе и заверила, что никаких ругательств в спектакле нет. Тем не менее руководство театра «Современник» внесло изменения в её текст. Однако спектакль всё ещё содержит сцены поцелуев мужчин, принятые многими за пропаганду ЛГБТ. С критикой на спектакль, например, обрушился российский телеведущий Владимир Соловьёв.