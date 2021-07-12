Бастрыкин поручил проверить спектакль «Современника»

СК России проверит спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник». Об этом сообщил глава комитета Александр Бастрыкин.

Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актёры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении.

Бастрыкин добавил, что Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство.

21 июля сообщалось, что на спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» поступила жалоба в Гeнпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники сочли, что в монологах героев звучат оскорбления ветеранов.

В частности, они предъявили претензии к Лии Ахeджаковой, которая исполняет роль бабушки Нyрии. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.