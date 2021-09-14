Оскорбивший ветеранов спектакль с Ахеджаковой вернули на сцену

Скандальный спектакль «Первый хлеб», который оскорбил ветеранов, решили вернуть в репертуар. Его продолжат показывать в театре «Современник», однако в беседе с «Газетой.Ru» исполнительница главной роли Лия Ахеджакова заявила, что её пока «не поставили в известность».

При этом председатель движения «Ветераны России» отметил, что перед очередным показом необходимо переработать сценарий. Ранее он призывал вообще отказаться от постановки и сменить руководство театра.

О том, что спектакль вернётся на сцену, стало известно из афиши «Современника». На сайте театра говорится, что зрители смогут увидеть работу 3 и 4 октября. Но Ахеджакова пока про это ничего не знает.

Не буду отвечать, потому что ничего конкретно не знаю. Меня не поставили в известность, — заявила она.

Но в театре заверили СМИ, что постановку никто и не думал снимать с показа.

Театр работает по своим законам. Спектакль «Первый хлеб» не снимался с репертуара. Его очередные показы состоятся после открытия нового сезона 3 и 4 октября, — подчеркнули в учреждении.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе NEWS.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе Лие Ахеджаковой, если Следственный комитет России обнаружит нарушение закона об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны в спектакле. Соответствующий закон был принят Госдумой весной 2021 года. Документ вносит изменения и дополнения в статью УК РФ о реабилитации нацизма и предполагает штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.