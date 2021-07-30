Юрист рассказал о возможном наказании Ахеджаковой за оскорбление ветеранов

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе NEWS.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе Лии Ахеджаковой в случае, если Следственный комитет России в результате проверки обнаружит нарушение закона об ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны в спектакле театра «Современник» «Первый хлеб».

Соответствующий закон был принят Госдумой весной 2021 года. Документ вносит изменения и дополнения в статью УК РФ о реабилитации нацизма и предполагает штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В первую очередь следует провести лингвистическую экспертизу слов, которые произносит в адрес ветеранов Лия Ахеджакова. Спектакль — это художественное произведение, и не надо передёргивать, не надо вырывать цитаты из контекста. <...> Тогда у нас «плохие» герои всех произведений должны быть безмолвные. Потому что если «плохой» говорит что-то отрицательное в отношении хорошего героя, то, значит, играющего его роль артиста нужно привлекать к уголовной или иной ответственности. Это же бред! Так мы можем скатиться до пародии, — объяснил адвокат.

Игорь Трунов подчеркнул: в делах, схожих со скандалом вокруг «Первого хлеба», в первую очередь работают лингвисты, после чего юристы оценивают состав преступления. При этом, отметил он, опыт такого рода дел говорит, что «здесь нет ни состава, ни события правонарушения».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник», в котором углядели оскорбления ветеранов. Соответствующая жалоба 21 июля поступила в Генпрокуратуру от представителей организации «Офицеры России». Те, в свою очередь, ссылаются на жалобы ветеранов, посетивших постановку, а также других зрителей.

В обращении в Генпрокуратуру объясняется, что постановка якобы содержит оскорбительные для участников Великой Отечественной войны монологи. К ним отнесли и слова персонажа Лии Ахеджаковой — бабушки Нурии. Актриса опровергает все обвинения. Ахеджакова уверена, что разгоревшийся вокруг театра скандал был намеренно спровоцирован людьми внутри театра, недовольными назначением на должность художественного руководителя Виктора Рыжакова. Однако текст её монолога в «Первом хлебе» всё равно был изменён.

20 февраля оппозиционера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ему назначили наказание в виде штрафа в 850 тысяч рублей по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета».