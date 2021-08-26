«Не надо загибать цены»: как пандемия повлияла на стоимость билетов в театр

Московские театры один за другим открывают новый сезон. И начинается он с ограничений из-за коронавируса: залы разрешено заполнять лишь на 50% от общей вместимости. Как это сказалось на ценах, какие спектакли станут самыми дорогими в сезоне 2021/22 года, почему одни театры завышают стоимость билетов, а другие, наоборот, снижают? Ответы на эти вопросы узнал NEWS.ru, пообщавшись с директорами ведущих театров столицы.

Сколько стоят билеты в Большой театр, МХТ, «Современник» в сезоне 2021/22

Столичным театрам почти удалось победить мафию перекупщиков: скандалы со спекулянтами, ещё несколько лет назад продававшими билеты ценой в 500-600 тысяч рублей в тот же Большой театр, сошли на нет. Сегодня на официальных сайтах всех театров действует хорошо отлаженная система онлайн-продажи билетов по номинальной стоимости. Однако цены продолжают «кусаться», и далеко не каждый может позволить себе заплатить за встречу с искусством 15 тысяч рублей.

Рекордсменом в этом смысле предсказуемо является Большой — визитная карточка страны. Сколько стоят билеты на самые популярные спектакли в театрах Москвы — в инфографике NEWS.ru.

Lidia Veles/NEWS.ru

Одним из наиболее доступных из числа самых престижных театров Москвы стал театр имени Вахтангова — билет на спектакль «Евгений Онегин» с Сергеем Маковецким, Алексеем Гуськовым и Ириной Купченко обойдётся в 6,5 тысяч рублей.

Театр — это не только бизнес, театр — это ещё и какие-то смыслы. Когда сейчас такое тяжёлое положение у людей, мы не можем позволить себе откинуть тех зрителей, кто не в состоянии заплатить высокую цену за билеты. Поэтому мы снизили цены на билеты ниже того уровня, который был до начала пандемии коронавируса (до ковида у нас цены были под 10 тысяч рублей) и поднимать их не планируем, пока ситуация в экономике не стабилизируется, — сказал в беседе с NEWS.ru Крок.

Результатом такой политики является, по словам Кирилла Крока, то, что все билеты (50% от общей заполняемости зала) раскупаются полностью.

Сохранил прежнюю ценовую политику и театр Сатиры, художественный руководитель которого Александр Ширвиндт не позволяет брать со зрителей больше трёх тысяч рублей.

Мы решили не повышать цены на билеты в новом сезоне. Сейчас всем тяжело. Мы любим своих зрителей и хотим сохранить для них возможность посещать спектакли нашего театра, — рассказал NEWS.ru Мамед Агаев, директор театры Сатиры.

Кто и как формирует цены на билеты в театр

Сергей Булкин/NEWS.ru

Политика ценообразования билетов у каждого театра своя. Есть объективные факторы: инфляция, участие именитых артистов, популярность постановок и пр. А есть субъективные, главный из которых — представление руководства театра о справедливой стоимости билетов.

Я знаю, что в некоторых театрах назначают цену и в 30 тысяч рублей. Но мы считаем, что лучше оставить цену в три тысячи и дать возможность прийти в театр 10 зрителям, чем одному. В результате мы заработаем те же деньги. Если спектакль премьерный или аншлаговый, мы можем поднять цену на 100-200 рублей, но не больше. Это подорожание несущественно, — пояснил нам Агаев.

Директор, художественный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал NEWS.ru, что во времена СССР театральные билеты продавались по фиксированной, установленной государством цене.

В советское время можно было добавлять 20% к цене билета на премьерные спектакли только по разрешению вышестоящей организации. Во всех театрах действовала фиксированная цена: билет стоил 1 рубль 30 копеек. То есть цены были низкие, и даже при зарплате в 50-60 рублей человек мог позволить себе приобрести билет. Сегодня нам разрешено любое ценообразование на усмотрение администрации театра, — объяснил он.

По мнению Варшавера, при назначении цен на билеты театры должны учитывать невысокий доход большинства публики и то обстоятельство, что «театр всё равно является сладким десертом для зрителей, которые в основном думают о том, как обеспечить свою семью».

Мы с Марком Захаровым всегда учитывали этот фактор и дороже пяти тысяч рублей цену не ставили. Сегодня, когда у нас вышло два новых спектакля — «Поминальная молитва» и «Доходное место», которые имеют спрос, мы в виде исключения решили продавать самые дорогие билеты на них (чуть больше 30 мест, все остальные дешевле) по 10 тысяч рублей. Но в сравнении с другими театрами это небольшие цены, и все билеты продаются у нас за 10 минут. Мы смотрим, как продаются билеты, и, исходя из этого, гибко выстраиваем репертуарно-ценовую политику театра. Сегодня спрос зрителей — то, что влияет на цены билетов в первую очередь, — признался директор «Ленкома».

Как глава «Директорской ложи московских театров», Марк Варшавер решил обратиться через NEWS.ru к своим коллегам-директорам театров с призывом «не загибать» цены на билеты в новом театральном сезоне. Он убеждён, что финансовое состояние большинства театров и материальная поддержка властей позволяют избежать существенного повышения цен на билеты.