«Я в ужасе»: Ахеджакова отреагировала на решение суда по Ефремову

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова была шокирована тем, что Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП. В разговоре с NEWS.ru актриса назвала артиста умницей и талантливейшим человеком. Она раскритиковала прокурора за слова о том, что Ефремов бесполезен для общества.

Этот прокурор больше не может приносить пользу обществу после того, что он сделал. Миша — талантливейший человек, умница, образованный человек попал в такую страшную историю, из него выкачали всё, что только можно. Ужасно, — сказала Ахеджакова.

Она подчеркнула, что не испытывает никакого оптимизма по поводу будущего Ефремова. Артистка уверена, что кто-то «продолжает режиссировать судьбу» артиста.

Есть, кто-то режиссёр, дирижёр и заказчик. Мишенька, держись, не знаю, что ему сказать, хочется поддержать. Я не знаю, что сказать, я в ужасе, — воскликнула народная артистка РФ.

15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказался смягчать приговор актёру в виде 7,5 года лишения свободы. Представитель прокуратуры заявил, что «Ефремов больше не способен приносить пользу обществу», в то время как «тюрьма часто избавляет от зависимостей».

Артист устроил смертельное ДТП 8 июня 2020 года в Москве. На Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу, где протаранил фургон службы доставки продуктов. Его водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. В момент аварии Ефремов был пьян.