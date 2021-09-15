Прокурор: Ефремов бесполезен для общества и должен сидеть в тюрьме

Представитель прокуратуры на заседании суда, где 15 сентября слушается кассационная жалоба на приговор Михаилу Ефремову о смертельном ДТП, выступил против смягчения приговора артисту. По мнению гособвинителя, «Ефремов больше неспособен приносить пользу обществу», в то время, как «тюрьма часто избавляет от зависимостей», сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

Адвокат актёра Пётр Хархорин попросил суд смягчить наказание Ефремову: уменьшить срок заключения с 7,5 лет и перевести его для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение. Защитник потерпевших Александр Добровинский и прокурор попросили оставить приговор без изменений. Гособвинитель заявил, что «Ефремов больше неспособен приносить пользу обществу» и напомнил про пристрастие Ефремова к алкоголю, намекнув, что «тюрьма часто избавляет от зависимостей».

Один из защитников семьи Захарова заметил: они впервые увидели искренность в словах Михаила Ефремова о раскаянии в содеянном, поскольку «на предыдущих заседаниях он позволял вместе с Пашаевым некорректные высказывания в адрес покойного и его семьи».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов произнёс речь в суде. Он рассказал о раскаянии, болезнях, бедственном положении своей семьи и пообещал помогать родственникам погибшего Сергея Захарова.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года устроил смертельное ДТП с участием фургона, водитель которого погиб. Актёр находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время он отбывает наказание в виде 7,5 года лишения свободы в Белгородской области в исправительной колонии № 4.