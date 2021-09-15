«Образ Захарова не покидает меня»: больной Ефремов произнёс речь в суде

Михаил Ефремов обратился с речью к суду, который сегодня, 15 сентября, рассматривает кассационную жалобу на приговор актёру по делу о смертельном ДТП. Ефремов заявил, что лишённая его поддержки семья живёт на «скудный бюджет», образ погибшего Сергея Захарова не покидает его и что в колонии у него обострились болезни, которые он считает «карой Господней», передаёт находящийся в суде журналист NEWS.ru.

Трагедия раздавила меня, разделила жизнь на до и после. И тут, как чёрт из табакерки появился Эльман Пашаев, устроил своё адвокатское шоу, превратил суд в цирк, а я получил то, что получил. Страшен грех, который на мне. Здесь, в колонии, пришло осознание содеянного мною. Образ Сергея Захарова не покидает меня, и я молюсь за него, — заявил Ефремов.

Актёр подчеркнул, что понял, какое горе причинил, сев пьяным за руль, своей семье и родственникам погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

Я причинил столько боли и горя и его (Сергея Захарова. — NEWS.ru) близким, и своей семье, которая сейчас из своего скудного бюджета вынуждена отправлять мне передачи, — отметил Ефремов.

Осуждённый на 7,5 года лишения свободы артист, просящий суд о смягчении приговора, пообещал финансово помогать родственникам Сергея Захарова и добавил, что «обеим семьям — своей и его — я нужен здоровым и работоспособным».

Михаил Ефремов посетовал, что в колонии, где он отбывает наказание, у него обострились астма и болезнь лёгких.

А может быть, это кара Господа для меня, — заметил актёр.

Ранее адвокат артиста Пётр Хархорин попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры, подписанное, в частности, народным артистом РФ Александром Домогаровым, с просьбой смягчить приговор Михаилу Ефремову. Однако защитник стороны потерпевших Александр Добровинский выступил против этого, аргументировав свою позицию тем, что родственники Сергея Захарова не простили актёра и «никакие письма коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти человека.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.