Суд отказал Михаил Ефремову в смягчении приговора

Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор в виде 7,5 лет лишения свободы Михаилу Ефремову. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор, заявивший о бесполезности актёра для общества, и адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Об этом сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

По словам Добровинского, потерпевшие до сих пор не простили артиста, виновного в смерти Захарова.

Перед оглашением решения суда Ефремов произнёс речь, в которой сделал упор на своё раскаяние в содеянном, болезни и бедственное финансовое положение его семьи. О смягчении приговора актёру ранее просили ы письме 46 деятелей культуры, в том числе народный артист РФ Александр Домогаров.