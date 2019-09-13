Интернет-провайдеры проведут в Тюмени тестирование технологии для блокировки Telegram.
Роскомнадзор выделил компаниям новое оборудование, и сейчас их сотрудники занимаются его установкой, передаёт
Тестирование будет проходить в Тюмени на реальных пользователях, — поделился собеседник журналистов.
Он отметил, что результат позволит выявить ошибки в работе системы.
Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах. Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.